財經論壇│iBond只是存款替代品 不要預期年回報高於2%（陸庭龍）

在停止發行3年後，香港金融管理局宣佈即將在10月23日至11月5日止，公開給香港居民認購新一批通脹掛鈎債券（iBond）。這批iBond將在11月17日掛牌上市，年期為3年。每半年派息一次，債息的定價機制分為兩部份，一為浮息（與通脹掛鈎），另外是定息（2%），以較高者為準。因此，這批iBond的最低或保證息率為2%。

這幾天已有很多市場或專業人士分析了iBond的賣點，主流意見認為一般市民應該感興趣和會參與認購，也有一部份市民覺得回報率2%只是一般，市場內有更好回報的投資產品可供選擇。到底一般市民應該如何看待iBond的投資價值呢？

如果買入iBond是一項投資，便會涉及機會成本的問題。假設這批iBond的基本回報是2%，在債券到期前有6次定息機會。在下個月中掛牌交易前，以目前通脹率0.9%計算，首6個月的息率為2%。過去5年，香港的平均通脹率約為2%至2.5%之間，以現時全球經濟的境況預測，未來數年的通脹率會維持低企，明年通脹率預測為1.7%。換句話說，iBond未來兩年的息率大致維持2%，高於2%的潛在回報機會不高。

買入股票或其它高息債券的潛在回報或息率當然會高於2%，但要承擔的風險不盡相同，iBond是政府發行的，是近乎零風險Risk free的資產。今天有很大型金融機構或企業皆暫停派發股息，股票的價格也不會只升不跌，拿iBond跟股票、基金和債券比較，是拿蘋果跟橙的比較。

iBond其實是存款的替代品，也可以說是保證回報的金融產品，穩妥地收取已知回報，卻不要期望有任何高於2%的潛在回報。只是可以對沖通脹對貨幣購買力貶值的影響。我認為與其說投資工具，把iBond形容為用公式來計算回報的財富管理工具更為貼切。這樣大家對應否購買iBond的分析，會更加清晰。

iBond的發行量介乎100至150億港元，一手認購是10,000港元，如超額認購，料每位市民獲分配的iBond數量不會很多。

恒生銀行私人銀行及信託服務主管陸庭龍

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