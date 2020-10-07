魚樂無窮｜低調抗疫股起動（唐牛）

JS環球生活（1691）上月底宣佈先舊後新配售7,646萬股，配售價14.12元，集資約10.8億元，周三發通告公佈配售完成，股價碰巧同步重上配售價，並營造圓底走勢，呢轉博回補下跌裂口，一旦跟足劇本，重拾升浪破頂可期。

集團主打小型家庭電器，業務遍佈中美及歐洲，主要品牌包括九陽、Shark及Ninja，廚房電器除了最出名的豆漿機，還有電飯煲、電磁爐，以及近年大熱的氣炸鍋，家居環境電器則包括有繩和無繩吸塵器系列、以及導航掃地機器人。由於疫情關係，市民在家煮飯、清潔時間大增，上述產品完美食正條水。

正因產品需求大增，最新中期業績強勁，收入增長22.6%至15.1億美元，經調整盈利更大升2.3倍至1.1億美元，宅經濟成為新常態固然係主因，另一重點在於其龍頭地位，根據弗若斯特沙利文，JS環球生活在全球小家電市場排名第六，當中吸塵器、烹飪煲、豆漿機等更是number one。

瑞銀發表報告，預計在新產品加快出台、類別增加以及擴闊版圖三大引擎下，下半年可維持高增長，以預測市盈率25倍計，給予目標價18.6元，潛在升幅三成。

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