焦點燃論｜特首跑馬仔 陳德霖李小加陪跑定黑馬？

傳聞金管局前總裁陳德霖有意參選2022年特首選戰，加上港交所（388）行政總裁李小加提早退任，又被指有意參選特首，兩位財金界重要人物，一時之間成為特首跑馬仔話題人選。

香港經歷反送中抗爭逾一年，《港區國安法》剛剛落實，教育界、醫護界、法律界一一正在被中共文革式清算，下屆特首是否要延續這種鬥爭路線？還是會肯讓溫和路線入閘，如謝偉俊般說「菩薩心腸」遲早要到？今集【焦點燃論】有吳明德（前美銀高級副總裁）、趙善軒（經濟史學者），分析兩位財金界人物到底有無機會入閘，入到閘又有無機會當選？

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