航空市況 | 波音削未來10年飛機需求11%至不足兩萬架　股價挫逾半成

美國飛機製造商波音(Boeing) 周二（6日）發佈對商用飛機及軍機市場的未來預測。其預測未來10年商用飛機需求僅1.83萬架，較去年預測數目約2.06萬架下跌11%，直至10年後商用新飛機需求才會在逐步增長至2039年的4.3萬架。

波音商用市場部副主席Darren Hulst表示，商用飛機市場今年迎來史上最嚴峻的挑戰，然而，歷史證明航空旅遊終究會再次復蘇。疫情帶來的顛覆性改變會令航空公司重塑一個更能隨機應變，將風險減至最低的機隊規模。

至於航空公司的貨運表現，今年受惠疫情相對突出，波音料全球貨運需求每年將錄4%增長，帶動廣體貨機需求，料未來20年波音新貨機將增加930架，改裝貨機將增加1,500架。

受消息拖累，波音股價昨日跌6.8%至159.54美元。

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