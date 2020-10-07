港股連升三日　科技股跑贏大市

【本報訊】市場憧憬美國達成新一輪財政刺激方案，加上總統特朗普出院，隨即帶動大市氣氛。港股昨日連升第三日，收市升逾200點，惟仍受制於24000大關。恒生科技指數則在一眾科技股發威下，以由頭帶到尾姿態跑贏大市，全日飆244點，收報7336點。

恒指收報23980點，升212點；國指收報9536點，升88點。北水繼續休市下，大市成交僅868億元，較上日再少6.2%；港股三個交易日累彈705點或3%。港股昨日沽空金額約115億元，沽空比率為13.3%。

「ATMX」中，僅阿里巴巴（9988）逆市跌0.7%至280元；騰訊（700）及小米（1810）各升0.5%及2.9%；美團（3690）勁彈近半成，報258元。美團公佈，「十．一」黃金周首三日跑腿日均定單量按年大增1.51倍，其中跑腿代排隊定單按年增4.19倍。

手機及晶片股表現搶鏡，舜宇（2382）及瑞聲（2018）分別升3.5%及4.6%；中芯（981）亦彈7.1%。高偉電子（1415）前日收市後，宣佈派每股特別股息93.206仙，勁升38%。

在內地有「造車新勢力」之稱的蔚來、理想及小鵬，9月汽車銷售暢旺，市場憧憬傳統汽車股賣車數據亦有好表現。吉利（175）彈6.1%；長汽（2333）升8.9%；盤中創新高的比亞迪（1211）倒跌1.2%，報122.1元。

專家料24100點受阻

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，港股雖然在23300水平搵到「底位」，但目前仍受制內銀表現偏弱、美國大選前市場持觀望態度等因素，故單靠科技股領軍之下，料後市水位不多，於24100點附近已見首個阻力。

熱錢持續湧入市場，港滙持續在7.75強方兌換保證水平徘徊，金管局再接錢，最新一次是於本港時段買入美元，沽出11.63億港元，銀行體系結餘將於周四（8日）增至2,675.93億港元。