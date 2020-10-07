名人賣樓｜傳樂易玲逾2500萬沽匡湖居洋房

陸續有名人賣樓離場，最新據傳為TVB電視廣播助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲樂小姐，市場消息指其新近以2,580萬元，售出西貢匡湖居一幢洋房，創同段洋房造價新高。

市場消息指，西貢匡湖居G段一幢單號屋，實用面積1,323方呎，另連1,600呎特大花園，3房套間隔，原業主為樂易玲。代理指，單位原叫價2,680萬元，惟未能成交，終要減價至2,580萬元，呎價19,501元。

據了解，單位為樂小姐2005年透過公司名義，以930萬元買入，持貨15年轉手帳面獲利 1,650萬元，升值逾1.7倍。

柏傲莊帶動區內氣氛 盛薈持貨9年賺400萬

城中焦點新盤大圍站上蓋項目柏傲莊I開價在即，帶動區內交投氣氛。大圍名城2期盛薈新近錄得成交，持貨9年賺近400萬元。

中原區域營業董事黎宗文指，大圍名城2期盛薈2座中層SA室，一個實用面積741方呎的單位，3房連套房間隔，日前以1178萬元易手，實用面積呎價15,897元。據了解，原業主於2011年以786萬元購入單位，持貨9年，轉手賬面獲利約392萬元離場，單位升值約50%。

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