大行：拜登勝選更有利美經濟

【本報訊】美國總統特朗普已返回白宮，繼續接受肺炎治療。其競選團隊發言人默托透露，特朗普擬出席下周舉行的第二次總統大選辯論。高盛預期，若拜登勝出，民主黨帶來的「藍色浪潮」（Blue Wave ）對美國經濟前景更有優勢。

8月貿易逆差增5.9%

投資者關注華府新一輪救市方案談判，紐約股市周二早段反覆向好。截至本港周二晚上約10時15分，道指暫守28000點水平，報28237點，升89點或0.32%；標指升3點或0.1%，報3411點；納指報11341點，升8點或0.08%。美滙指數偏軟，跌0.04%至93.471。

美國商務部昨公佈，8月貿易逆差按月增5.9%至671億美元（約5,233億港元），創2006年8月以來最高，市場普遍預期為662億美元。美國貿易逆差擴張，因為美國消費者商品進口回升至疫情前水平，服務與製造業商品出口停滯不前。

各民調及博彩網站統計顯示，拜登暫領先特朗普約15個百分點。高盛首席經濟學家Jan Hatzius周一發表分析稱，若拜登勝出，民主黨保持參眾兩院主導權，掀起的藍色浪潮將更有利美國經濟前景。儘管拜登提倡提高企業所得稅與加強企業監管，但預期若拜登上任美國總統，主張向企業及富裕階層加稅，帶動華府擴大基建、氣候、教育和健康醫療開支，並提升華府推出最少2萬億美元財政刺激措施的機會。