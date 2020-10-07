中芯出口管制｜傳中芯怕斷供屯足一年貨 建零件共享倉庫

美國對中芯(981)採出口管制，部分供應商向中芯出口的部分美國設備、配件及原物料，內媒報道，為防斷供風險，中芯採購量已遠超一年所需。

知情人士向《集微網》透露，中芯向美、歐、日本上游供應商採購的規模，已超越2020年全年需求，採購項目包含蝕刻、微影與晶圓清洗機等製程設備、測試機台，而用於維持設備運作的相關耗材採購量，也都超過一年所需。據知中芯過去幾個月來增加進口生產設備與關鍵零件，甚至與中國芯片廠合作，建立零件共享儲備，並用中央倉庫來存儲產品。有美國芯片商表示，中芯迫切希望囤積相關設備。

據了解，中芯嚴重依賴國外半導體設備供應商，包括美國的Lam Research、KLA、Taradyne，荷蘭的ASML和日本的東京電子。市場研究機構TrendForce發表報告稱，目前晶圓代工市場，中芯市佔為中國地區第一位，也是中國目前唯一在14nm以下先進製程發展藍圖較為明確的晶圓製造商，而在光刻及檢測製程上目前仍僅有上海微電子可供應最先進達90nm的設備。

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