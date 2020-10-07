TikTok危機｜抖音上月收入按年升7.9倍至10億 料美國大選前逃過下架命運

Sensor Tower數據顯示，上月抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play收入超過1.3億美元（約10億港元），按年升7.9倍。

報告提到，TikTok為上月全球收入排名第一的非遊戲應用程式，收入當中2大約89％來自中國，其次是美國（6％）及土耳其（1%）。而排第二的YouTube總收入接近8,550萬美元，按年增長56％，收入中約有55％來自美國，其次是來自日本的11％。排第三是Tinder，其次是Disney +和騰訊（700）旗下騰訊視頻。

TikTok母公司字節跳動早前成功獲美國法院發出初步禁制令，阻止華府要求TikTok在應用程式商店下架。美國司法部提出上訴，法官排期下月四日聆訊，剛好是美國總統大選後的一天，意味在大選前，TikTok仍可繼續運作。

而路透社引述貿易官員透露，中方代表在上星期五的閉門會議上表示，美國針對TikTok及WeChat的限制，違反世貿規定。

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