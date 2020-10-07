冰說聰明｜必瘦站老闆 寧要貨不要錢（青冰）

現時可以股代息的公司越來越少，主要是大企業，藍籌中匯豐（5）、港交所（388）、港鐵（066）及信置（083）仍保留此傳統，但近期有間小型企業，業務深受武肺打擊，大股東卻要股唔要錢，講緊嘅係必瘦站（1830）。

必瘦站去年最為風光，創上市新高4.15元，今年業務受武肺打擊，限聚令禁美容中心營業，相信業績一定大幅走樣，不過在6月公佈的全年業績，由於年結係3月底，數字仍然靚，收入微增4%，盈利升13%，仲派0.29元末期息及0.05元特別息，當時股息率逾10厘，公司亦同時宣佈，今次派息係可以揀以股代息。

必瘦站在2012年上市，每年都派息慷慨，最近5年派息比率逾100%，即係派凸畀股東，但有以股代息這選擇，是8年來首次。按年報披露，截至3月底，公司持有5.6億元現金，而今次末期息及特別息，涉及的金額共3.78億元，本港疫情時好時壞，實在難以預計經濟活動何時能回復正常，作為股東，要錢唔要股應該是理性選擇。以股代息的換股價，在8月25日公佈，最後定在2.49元，而股東可在9月16日前決定要錢定要貨，說也奇怪，在8月19日除淨後，股價大部份時間都在2.49元之下，正路嚟講係唔會有人揀股的，因為完全着數。

在周二中午必瘦站發公告，原來大股東選擇全數收股，變相增持約1億股，股權由70.35%升至72.69%，由宣佈派息至發通函的幾個月期間，大股東從沒披露意向，因此刺激股價在周二午後急彈8%。在此時經營環境困難之際，先宣佈派高息，然後選擇要股不要錢，有理由相信全是大股東的劇本，只是fake了其他股東而已，不過大股東身體最誠實，大手增持實在值得尊重，日後若限聚令進一步放寬，要炒本地經濟股，別要忘記這必瘦站啊。

青冰

Fb個人專頁 http://www.fb.com/chingbing888

-----------------------------

股榮醒你八隻新經濟必買股

瑞通翁世權、雷神教輪證技巧

點擊參加【新經濟浪潮 股輪淘金術】網上FAN享會

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！