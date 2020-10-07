是日必炒｜化繁為簡炒美團

北水欠奉，大市成交偏低，塘水滾塘魚，炒作主題由體育用品/打邊爐到手機設備/軟件，簡單而言就係內需+新經濟，巨無霸美團（3690）有齊兩大概念，圖表終現突破，一於化繁為簡，博佢行多幾步。

已出現嘅好消息，乃10月1日至3日跑腿日均訂單按年增長1.5倍，算是食到黃金周概念，嚟緊北水星期五復常，博呢兩日炒定上去先又得，博星期五資金南下掃貨亦得，得咗（希望）。

睇遠少少，下個月13號恒指季檢，美團上次染藍大熱倒灶，輸畀小米（1810）同藥明生物（2269），今次能否坐正仍是未知之數，但有一個月時間炒憧憬，已經夠做。翻查資料，去年於11月下旬公佈第三季業績，以其今年中期靚爆鏡成績表，嚟緊又可以博下績前炒上，下邊止蝕位用50天線235元，上邊博踢穿歷史高位280元，目標明確。

唐牛

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