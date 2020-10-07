全球樓行｜多倫多樓市趨弱 9月放盤量急升215%

《彭博》報道，多倫多樓市突現公寓（Condominiums）放盤潮，放盤量按年急升215%，租金則按年大跌11%，反映當地樓市轉趨疲弱。

多倫多房地產委員會及研究機構Urbanation Inc最新數據顯示，今年9月有6,480伙放盤，破紀錄急增215%，而多倫多地產局數據顯示，全國公寓放盤量按年僅升5.3%。該機構主席Shaun Hildebrand指，這意味著多倫多公寓供過於求，估計10月的公寓價格將按年下跌。

報道指，9月公寓樓價連續第二個月下跌，自5月以來跌1.8%；租金跌勢更大，大多倫多地區不包傢俬的單位，租金按年跌11%，創有紀錄以來最大跌幅。

多倫多近年樓價瘋漲，早前瑞銀集團公佈2020年全球房地產泡沫指數，多倫多排名第三，代表當地樓市容易受調整期影響。當地9月份成交量在季節性調整後，錄得五個月來首次跌幅，反映公寓供應量過大，開始拖累多倫多樓市。

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