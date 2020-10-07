美國大選｜特朗普攬炒抑或有後着？拉倒紓困談判重創美股 分析：打擊選前樂觀情緒

距離美國總統大選不足一個月，原本被視為特朗普大選前政績之一的美國新一輪紓困方案，民主共和兩黨磋商一直僵持不下，特朗普意外地拒絕了民主黨的刺激方案，並命令他的代表停止談判，直到總統大選結束。受消息拖累，美股道指由升轉跌，即市於不足10分鐘內急跌逾500點，收跌375點，報27,772點，而三大指數亦全線下滑逾1%收場。

特朗普昨日發tweet震撼市場：「我們給出了非常慷慨的1.6萬億美元的方案，而她（眾議院議長佩洛西）一如既往的沒有真誠談判的意思。」

昨晚眾議院反壟斷小組委員會提出一系列重大的反壟斷法改革，昨晚包括亞馬遜、蘋果、微軟等美國科技龍頭本已受到拖累，股價下跌兼跑輸大市，惟特朗普的言論進一步拖累美股。由於美國新紓困方案及科技業反壟斷改革的消息均沒影響中國，因此港股未受影響，恒指今早升178點，24,159點。

BMO策略師Jon Hill表示，這明顯地打擊了因為預期大選之前可以達成協議而對經濟增長的樂觀情緒」，Hill續指：「仍將有另一個財政刺激計劃，但其延遲對於進入第四季度的增長動力是一個壞訊號」。

聯儲局警告後玩攬炒 歸咎民主黨

於特朗普發言拉倒美國救市方案的數小時之前，聯儲局主席鮑威爾已發出警告，表示如果沒有足夠的政府援助，美國的經濟復蘇將乏力，而政策支持過多給經濟造成的風險，要小於支持過少對經濟的風險。即使政策行動最終被證明超過了實際需求的水平，那也談不上白費力氣。這番言論，被外界認為是鮑威爾迄今就財政紓困發出的最強烈呼籲之一。

特朗普一如以往歸咎對家，矛頭指向民主黨的佩洛西，她則回應指：「放棄談判表明特朗普沒有打敗病毒的意願」。她在一份聲明中說：「顯然，白宮完全混亂了」，她亦炮轟特朗普無視鮑威爾的緊急警告。

民調：拜登優勢比上屆希拉莉同期大

白宮上周五確認特朗普確診武漢肺炎，卻未能獲取同情分，而確診前的首場總統辯論，特朗普亦未能佔上風。民調顯示，民主黨總統候選人拜登在全國民調中支持率顯著上升，目前相對於特朗普的領先優勢達到自7月下旬以來最大。

在RealClearPolitics統計的民調結果中，拜登目前平均領先9.1個百分點，比2016年同期希拉莉的領先幅度高出3個百分點。與此同時，拜登的支持率保持在50%以上，這使得特朗普幾乎沒有空間來贏得尚未拿定主意的搖擺選民。

在路透社/Ipsos調查中，三分之二的可能投票選民表示，如果特朗普更認真對待疫情，他便不會受到感染。回顧美國前總統艾森豪威爾（Dwight D. Eisenhower）在1955年9月心臟病發作時，他的支持率由71%飆升至78%，相比之下，特朗普是次確診打同情牌似乎未見其效。

特朗普於大選之前再次打出一張令市場錯愕的一張牌，估計大選前仍繼續給選民一系列「驚喜」。

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