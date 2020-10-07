港大料第四季經濟跌4.5%

【本報訊】疫情肆虐大半年，香港經濟曙光未現。香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目發佈香港宏觀經濟預測，指今年上半年經濟跌9%，料第四季實質GDP按年跌4.5%，失業率亦會進一步惡化。

失業率料進一步惡化

該項目研究指出，受到肺炎疫情打擊，本港經濟在今年上半年下跌9%，而受第三波疫情來臨影響，經濟在第三季持續低沉，但跌幅較第二季較小，預計第三季實質GDP按年下跌6.5%。但隨着疫情減退及政府持續刺激經濟措施的支持下，預料跌幅將進一步收窄，料第四季實質GDP按年跌4.5%，失業率則預計由第三季估計的6.2%惡化至第四季的6.4%。

至於全年經濟將收縮7.2%，較上次公佈全年預測下調1.7個百分點，其中服務輸出及輸入將跌逾40%、土地及建設投資跌9.2%，私人消費開支亦跌10.7%，而整體通脹率預料為0.4%，全年失業率預料為5.7%。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健表示，對第四季經濟表現保持審慎，雖然季內有聖誕節等消費旺季，惟在本港以至全球均有爆發第四波肺炎疫情的隱憂下，旅遊、本地消費等方面仍有很大不確定性，故目前指今季經濟較第三季能有改善「屬言之尚早」。他又指，除非港府推出「健康碼」令旅遊業復蘇，以及本港沒有在年底爆發第四波疫情，才能令經濟有明顯反彈；本港全年經濟能守在收縮10%之下已算不錯。