MPF｜駿隆：今年首9個月人均強積金回報3,700元

強積金顧問駿隆調查顯示，受疫情及各國政府逆週期措施的影響，市場氣氛於第一季後急轉直上，但強積金9月回報未能承接近幾個月的升勢。駿隆強積金綜合表現指數顯示，今年首9個月強積金平均回報上升1.6%，人均賺3,727元。

三大主要指數中，混合資產基金指數升幅最高，累升 2.0%；股票基金指數升0.2%，固定收益基金指數則升 1.9%。

股票基金中，主動式管理的香港股票基金錄1.7%升幅，但香港股票指數追蹤基金表現疲弱，累跌14.4%。「懶人基金」預設投資策略（DIS）中，由於分散投資於環球市場及不同類型的資產，核心累積基金錄得3.4%正面回報，65歲後基金則升5.3%。

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，美國總統大選將至，中美關係持續惡化，環球市場於9月普遍受壓，有不同程度的調整，但估計今年餘下時間，股市及債價都不會再大跌，全年強積金回報可達3至4%。

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