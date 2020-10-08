賣平貨︱阿里擬開實體「1蚊店」首間將落戶上海

內媒《36氪》報道，阿里（9988）將於明日（9日）在上海開始首家「1蚊店」，名為「1元更香體驗店」。

報道指，該店將精選來自120萬產業帶商家的貨品以全場1元的價格出售。「1蚊店」是淘寶特價版聯合產業帶商家共同成立的「廠貨櫥窗計劃」的一部分。

此外，有消息稱，淘寶特價版計劃3年內在全國開業至少1000家「1蚊店」。

阿里3月公佈，正式推出「淘寶特價版」應用程式，讓優質的C2M（Customer to Manufactory，顧客對工廠）產品擁有專屬的電商平台，從供給側豐富用戶的購物選擇。

「淘寶特價版」應用程式將為C2M產品設置專屬平台，並向工廠及產業帶商家提供從生產到銷售的產業鏈解决方案，也讓用戶更方便地搜購廠商提供的產品，種類涵蓋數碼家電、日用品、食品及服飾鞋包等。今年6月，淘寶特價版的移動月活躍用戶數約4,000萬。

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