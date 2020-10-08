美股三件事｜特朗普︰救濟方案談判有建設性 美股三大指數延續升勢

截至22:10

美股三大指數高開後，納指升幅略為收窄，最新升0.6%或64點，報11,427點﹔道指則升128點，最新報28,432點﹔標指升0.6%，報3,440點。

截至20:30

1.而家無 將來會有？

美股短線受制1.6萬億或2.4萬億美元救濟方案會否通過，不過即使計劃似乎難以在大選前通過，投資者似乎相信始終都會有錢到手，三大指數期貨繼續向好，納指100期貨領前升0.7%，而標指及道指則分別升0.6%及0.7%。

而最新的救濟方案談判，據報特朗普談及航空業援助，並且認為救濟方案談判有建設性。

2.首次申領救濟金人數

首次申領救濟金人數840,000，較同期較減少9,000，不過差過市場預期的825,000。

如果以5至8月其間作參考，數字相對有較大改善，本周數據對能否將過救濟方案有重要作用，申領救濟金人數未見減少，短線而言可能屬於好消息。

3.台積電創新高

台積電（TSM）公佈月合併收入約為1,276億元台幣，較上月增加3.8%，按年增加24.9%，續創單月新高。今年首9個月收入約為9777.22億元台幣，較去年同期增加29.9%。

台積電及部份晶片股Nvidia、AMD盤前造好，分別升2.85%、1%及1.5%。

個股消息︰

IBM︰分拆IT基礎設施業務聚焦雲端，盤前急升10%

再生元（REGN）︰再生元藥廠向FDA申請緊急許可，要求批準使用美國總統特朗普曾接受的抗體療程，股價盤前升近5%

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