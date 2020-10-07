【Blogger友say】從做生意講到揸滙控 - 止凡

早前晚市禁堂食，新聞報道名廚幟哥大吐苦水，指旗下龍皇酒家近月生意按年跌超過八成。他坦言每個月最擔心是交租到期日，未知能捱到何時。

生意慘淡，前景未明，此時此刻到底是繼續拿積蓄甚至以借款頂住？還是把生意縮減或關掉更好呢？面對困境，不少生意人陷入兩難。

做生意相當高風險，可令人輸身家。曾聽過有故事，一些富豪希望自己的富二三代染上鴉片煙癮，因為家族富可敵國，代代食鴉片煙絕無問題，但倘若兒子搞生意，隨時敗掉身家。

有人做生意而發達，但不代表做生意就能發達，實際情況可能更壞，隨時把積蓄也輸掉。當中最容易出事的處境，正是捨不得自己一手創立的生意，眼見沒前景，但仍要死撐着，更借錢回來頂，最終沒頂，還要欠債纍纍。

若前景不明，理應斬纜止蝕離場，保留實力，留待他日東山再起。實際情況並非人人做到，能說出此話是何其理性，但「針唔拮到肉唔知痛」，生意人自己創立一盤生意，自己與一班夥計靠此生活，說斬就斬，的確很難如此瀟灑。

明知應該怎去做，但很難理性果斷，這特性有時會於一些投資者身上看到。明明知道一些投資項目變質，亦知道自己不應該再持有，可是依然不捨得自己曾下過不少苦功作分析，亦曾持有多年，更不想證明自己看錯了，難以做到「斬立決」。

生意走下坡與黑暗期的老闆們，令我想到不少香港人持有滙控（005）股票的心態。若真的「計到數」，憧憬它未來比現在更好的話，大可撐着。然而，若對其前景不樂觀，在黑暗中一廂情願地等待黎明，未必理性。

止凡

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