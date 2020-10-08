美國大選｜「拜登勝出」策略大行瘋狂吹奏 通脹升溫投資更進取

當坊間質疑美國大選民調的可信性之際，大行卻跟隨民調形勢，紛紛提出「假設拜登勝出」的市場策略。大行普遍認為拜登當選將加大美國財政政策，加上美國國債孳息率趨陡，市場將產生通脹預期，於此情況下，投資策略應更進取。

摩根士丹利的利率策略師預計若民主黨大獲全勝，將使孳息率曲線進一步變陡斜，因為更可能實施更多財政刺激措施，進而增加債券供應和提高經濟增長預期。大摩分析員Betsy Graseck在報告中稱，如果拜登當選美國總統加上民主黨控制國會兩院多數席位，可能提高利率和增加基建支出，這或許會抵消加稅對銀行的影響。

Betsy Graseck稱，若公司稅率上調7個百分點，大型銀行和消費金融公司2021年每股盈利中值就可能下降7.4%。同時，她估計長期利率上升，工商業貸款和商業地產抵押貸款增長等因素，將抵銷65%左右的加稅影響。

拜登早前提議將法定公司稅率從21%提高到28%，但是分析人士稱，即使拜登獲勝加上民主黨控制參眾兩院，公司也不太可能真的面臨如此高稅率。

大摩：無論誰當選 美國均現V型復蘇

至於大摩跨資產策略主管Andrew Sheets看好經濟V型復蘇，他表示，由於投資者已經對與選舉有關的波動進行了避險，因此市場有望進一步攀升，並且更多的政策刺激措施即將出爐。《彭博》引述Andrew Sheets說：「有關刺激性政策（新一輪美國救市方案）的觀點是，如果現在沒有，將來總會有，而且不管是誰贏得大選都是如此。V形復蘇預期仍然完好。」

Sheets的建議反映在對沖基金持倉策略中，這些對沖基金對美國國債孳息率曲線將趨陡，通常被視為預期通貨再膨脹的押注更為激進。最新數據顯示，長期債券期貨的投機性淨淡倉已創紀錄，而10年期美國國債的淨好倉已攀升至2017年10月以來的最高水平。

美國總統特朗普拉倒新一輪刺激經濟措施的談判後，各方欲將刺激方案斬件推出，其中逼在眉睫的航空業救助方案率先重返談判桌上。美國眾議院議長佩洛西在通話中向財政部長姆欽暗示，願意單就航空業磋商一份紓困法案。

另外，Sheets表示，在9月份市場下滑之後，美國的政治風險已經大致被投資者消化。他指出，周期性股票和價值股最近的表現跑贏大市，這表明人們越來越樂觀。

瑞信：市場押注拜登無懸念大勝

瑞信集團的Jonathan Cohn表示，民主黨大獲全勝的可能性上升似乎成為市場中佔主導地位的主題。由於市場押注11月大選投票結果無可爭議，因此對孳息率曲線陡化的押注、即長期國債孳息率升幅超過短期國債或許會繼續流行。在聯儲局寬鬆的貨幣政策和可能推出更多財政刺激措施的背景下，孳息率曲線陡化交易一段時間以來一直是市場中流行的交易策略。

高盛集團的經濟學團隊在一份報告中，亦唱好疫後經濟，對美國形勢提供了一個樂觀的評估，表示武漢肺炎疫情對美國經濟的傷害遠沒有最初擔心的那麼嚴重。他們說，疫苗加上明年進一步的財政支持，有望限制長期破壞，並使經濟保持復蘇的軌道，復蘇速度「可能比往常快得多」。

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