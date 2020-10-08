市場首宗│滙豐完成HONIA及SOFR交叉貨幣掉期交易

滙豐公佈，完成香港市場首筆港元隔夜平均指數（HONIA）及美元擔保隔夜融資利率（SOFR）交叉貨幣掉期，名義價值為1億港元，年期為1年。

HONIA為香港銀行同業拆息（HIBOR）的備用參考利率。隨SOFR逐步成為環球資金和衍生品市場的新基準，HONIA及SOFR交叉貨幣掉期的推出，將提供新的衍生產品和對沖工具，以配合SOFR的市場發展，並助機構和企業客戶在相關過渡期管理其利率風險。

滙豐環球資本市場常務總監兼大中華區固定收益交易部主管黃子卓表示，滙豐將積極支持市場逐步採用基於HONIA定價的產品，為推動市場發展，並協助客戶過渡相關轉變，自去年起提升HONIA產品組合，今天完成的市場首筆交易，標誌香港衍生產品市場發展的另一重大里程，並預計市場對基於HONIA定價的衍生產品的需求將會繼續增加。

滙豐於去年10月完成香港首筆HONIA及HIBOR利率掉期交易，以及於今年7月進行首筆中央結算的HONIA利率掉期合約。

另外，渣打亦完成首宗以HONIA及SOFR定價的美元兌港元交叉貨幣基差掉期交易，並且完成首宗以3個月香港銀行同業拆息及擔保隔夜融資利率定價的美元兌港元交叉貨幣基差掉期交易，相信為市場在2021年底由美元倫敦銀行同業拆息過渡至擔保隔夜融資利率奠定良好基礎，並為市場參與者提供額外的對沖工具。

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