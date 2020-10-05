獨家｜利福半年少賺15億 細劉出招救亡 SOGO差餉地租轉嫁租戶

崇光百貨SOGO，特別是銅鑼灣店一向處於各式社會運動的風眼，剛過去的「十．一」長假期亦不能倖免。據了解，由於經營困難，崇光百貨上月起一改自身承擔差餉及地租的政策，改由租戶承擔，以減低營運成本。有於銅鑼灣崇光店開設分店的零售商認為，收費水平反映該店呎租貼緊舊時的銅鑼灣地段水平，惟今時今日的境況已不可同日而語。

據本報獲得崇光財務部今年8月初向租戶發出的內部信，信中指公司一直承擔著政府就營業場所收取的差餉及地租，不曾將相關成本轉嫁予租戶，不過考慮到目前嚴峻的經營環境，以及經檢視目前的經常性開支架構後，認為不能夠再承擔相關費用，並決定由9月1日起，向銅鑼灣分店租戶，按樓面面積計，每月每平方呎收取7.7元，尖沙咀分店每平方呎則收取4.8元。差餉及地租收費比率將於明年4月1日再作檢討。

據了解，有關新收費的安排只適用於今年9月開始新簽租約或續約的商戶，現有租約不受影響。本報就相關收費事宜向崇光百貨母企利福國際（1212）查詢，集團發言人沒有否認新措施，其表示，會持續檢視開支和成本架構，以提升整體營運效益。 面對近期的嚴峻經營環境，崇光百貨籌辦不同的推廣活動及提供購物優惠，以增加人流，刺激消費，包括在6至7月期間送出逾2,000萬元現金購物券。

有不願具名的銅鑼灣崇光店內的零售商，對崇光向租戶收取差餉及地租不感到驚訝，「只係SOGO本來唔收，宜家話收，其實好多商場都收緊」。若相關費用由租戶負擔，一般會全數由租戶繳付。

該品牌管理層認為，差餉地租只是眾多租約條款的其中一個細項，如需要徵收相關費用，作為零售商會爭取其他項目減少收費，「我情願傾到個（租金抽成）percentage好啲，你咪收我差餉囉，其實好多嘢可以傾，睇下大家點幫大家」。

該名管理層又指，因應市況，崇光有給予短期的租金優惠，例如品牌與崇光合作推廣短期激荀優惠活動時，崇光會下調期間營業額抽成的租金百分比，「我做多咗生意，但因為我畀多啲promotion會少咗margin（毛利），但我做多啲生意，佢哋又會收返多啲錢。其實兩邊都有計數」。

對於銅鑼灣分店每月每平方呎收取7.7元差餉及地租，該名管理層經過一番運算指，「七個七一個月喎... ...都要諗諗，小數怕長計」，收費相當於每呎呎租約460元，以往時的零售環境計屬「正常價」，但今時今日的境況已不可同日而語。「如果差餉估價署真係俾個咁嘅數佢（崇光）都冇法子，雖然話有上訴機制，但有幾多個真係上訴得到？」，公司會針對其他租約條款與業主商討。

據差餉估價署，業主與物業使用人均有繳付差餉的責任 ，惟實際情況視乎雙方所訂租約的條款而定。如租約無訂明由業主繳交，則須由使用人繳交 ；物業的業主則須繳付地租 ，惟業主及物業使用人雙方可訂明不同的協議。

中原（工商舖）董事總經理潘志明亦指，租戶承擔差餉及地租的情況常見，商舖及住宅租金的分別在於，住宅租金一般包差餉、管理費、地租等，為之「全包」；工商舖一般傾向「全不包」，即租客需負擔管理費、差餉、雜費如宣傳推廣費、冷氣費等，除租金外，以樓面面積計，一般向租戶每月每呎收取7元至10多元不等。

不過，潘志明認為，崇光百貨內的出租位置有別於商場的獨立梗舖，樓面面積少但人流多，相信百貨公司會自行評估收費，訂立自己的收費標準，「差餉物業估價署有單有據，一條大數交幾多錢，佢（崇光）有幾多個專櫃，佔咗幾多地方可以除返，有數得計」，他認為以專櫃所佔建築面積收取差餉費用是比較可取的做法。以銅鑼灣店佔地50呎的專櫃為例，每月需繳交385元的固定差餉及地租，潘認為「唔離譜」，收費不算高昂的數字。

旅客減少名牌貨乏人問津

記者在周一（5日）中午時段分別前往銅鑼灣及尖沙咀分店視察，銅鑼灣祟光由於連接港鐵站，人流絡繹不絕，地下一層的化妝品專櫃不時有顧客停留，惟一樓及二樓的時裝配件商店較為冷靜，只見銷售員低頭玩手機。化妝品銷售員向記者表示，近期疫情有好轉，平日及假日人流有所增加，「化妝品（銷售）係少咗，睫毛液等眼妝產品最受歡迎，其次為香水，主要都係自用，市道咁差，送禮比例少咗。」又指對額外收取差餉地租不知情。

至於尖沙咀祟光人流稀少，名牌化妝品及服飾等商店乏人問津，運動配飾及家品部則有較多顧客閒逛。售賣手袋的員工稱，疫情前後生意都差不多，主要是旅客減少，「WFH（在家工作）令市民少咗去街，自然少咗人買袋。假期人流會好啲，雖然對面有新商場K11 Musea，不過好多人會一次過行哂兩個地方，生意都無受影響。」

每個月都會光顧祟光的市民Shirley表示，SOGO模式似日本百貨，對她有一定吸引力，「主要買日本食品，部分熟食及小食都係Donki無嘅，有時要送禮都會喺呢度買，比較得體，不過價錢偏貴。」

疫情下市民減少外出消費，鍾小姐就指自己習慣網上購物，「疫情期間買少咗嘢，主要係無咩時間行，放工就返屋企，要行街都主要幫襯小店。」SOGO每年皆推出感謝祭等優惠吸客，她指很少光顧祟光，折扣對她而言不太吸引。另一位陳先生表示，不太清楚祟光售賣什麼產品，甚少收到這方面的資訊，平日主要在附近商場購物，又指「除咗SOGO，我嗰區都少咗大陸客，都喺好事，方便啲無咁逼，行得舒服啲。」

受疫情蔓延及內地旅客大減打擊，崇光母企利福國際今年上半年收入按年大減55.2%至9.42億元，較去年同期收入21.03億元大減11.61億元。業績更由去年同期賺12.86億元，變為虧損2.27億元。雖然5月的35周年優惠活動如期舉行且延長活動時間，惟上半年銅鑼灣崇光店的銷售收入仍下跌49.3%，倚重旅客銷售的尖沙咀崇光銷售額更急挫71.1%。

可幸是銅鑼灣店是集團的自有物業，免卻租金成本；尖沙咀店則位處喜來登酒店商場內，需要交租，惟由於今年上半年銷售收益大幅下跌，尖沙咀店租金等值支出顯著減少，期內僅支付固定需繳付的基本租金。整體銷售及分銷成本上半年減少24.8%至2.82億元。

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