中美角力｜美國制裁華為後 三星收入勝預期

全球最大儲存晶片及個人電子產品製造商三星公佈，至9月季度經營收入為12.3萬億韓圜（約821億美元），較平均預期的10萬億韓圜高，而季度的銷售額為66萬億韓圜，其他數據將於本月內公佈。

彭博報道，華為在第二季超越了三星，成全球最大的智能手機製造商，但預計三星將重獲第一。因華為失去使用其Android設備中最先進的組件的權限。而由於地緣政治問題，印度消費者對中國產品越來越懷有敵意，反之三星正擴大在印度的市場份額。而美國實施制裁前，華為增加了半導體庫存，亦有利三星的記憶體業務。

三星證券分析師MS Hwang表示，在美國禁令於9月15日生效之前，華為額外增加大約六個月的庫存，其採購抵消了市場對伺服器使用需求的疲弱，這將影響下跌中的價格。

隨華為放慢推出新手機步伐，加上蘋果的5G iPhone的發佈推遲至10月，有利三星本季在手機市場方面的競爭。而由於在武漢肺炎大流行期間三星減少了宣傳費用，大大提高了盈利能力。

Daishin Securities的Lee Su-bin表示，隨著華為繼續掙扎，料明年三星利潤率將會更高，公司將受益於5G手機快速推出，以及對可折疊手機的關注，料公司第三季度智能手機出貨量為8,060萬部，按季增長49％。

HI Investment＆Securities分析師Song Myung-sup表示，隨蘋果新iPhone推出，以及Oppo和Vivo等中國競爭對手的定單增加，試圖取代華為部分市佔，第四季度市場對移動存儲晶片需求可能會略為增加。

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