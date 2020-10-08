預售樓花｜9月批預售樓花逾2,400伙　創近2年新高

雖然新盤市道暢旺，然而由於前景持續不明朗，上月新增預售樓花申請只有一宗新申請，涉及262伙。不過由於新世界(0017)大圍站上蓋項目柏傲莊，於上月一連兩期項目獲批預售樓花，已經涉及2,198伙單位，令上月批出預售樓花的單位共有2,412伙，創近兩年新高。

除了涉及近2,200伙單位的大圍站上蓋柏傲莊1、2期項目，上月批出預售樓花的項目，包括其士國際(0025)與市建局合作發展，旗下大角咀新盤傲寓，涉及144伙。另外嘉里建設(0683)旗下筆架山龍駒道3號項目亦批出預售樓花，涉及64伙洋房或獨立屋。另外遠洋集團(3377)旗下大嶼山長沙海海砂徑7號項目亦獲批，涉及6幢洋房別墅。９月批出5個申請，涉及4個發展項目，共提供2,412伙住宅單位，創2018年11月批出4,757伙單位後，22個月新高。

不過政經局勢前景未明，新增申請仍然不多，但算有「零的突破」。上月新增一宗申請，為香港小輪(0050)與市建局合作發展的通州街｢需求主導重建項目｣，涉及262伙單位，項目賣樓收益達18億元後要與市建局分紅，首5,000萬元分紅比例為20%，其後再按比例遞增，最多分紅50%。

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