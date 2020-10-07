【達觀心戰】米歇爾的金鏈 - 何安達

個多月前，前第一夫人米歇爾於民主黨確認拜登成為總統候選人的網上大會中，發表了長達18分半的演說。此影片迅即被瘋傳，但原因並非出自她的講辭內容，而是她刻意安排戴上的一條金頸鏈。

畫面只見到她的上半身，穿上棕色的普通V領裙，觀眾的視線卻落在她的金屬大耳環和頸鏈之上。金鏈中間部份由V-O-T-E四個字母分隔而成，鼓勵人們在11月3日投票。這小小動作其實很有針對性。上一次大選時，特朗普的軍師班農聘用了Cambridge Analytica 以 OCEAN 心理測距模型配合大數據，策劃暗黑競選工程，具體目標之一就是要壓低黑人和青年的投票意欲。

米歇爾的金鏈，原來出自36歲的女設計師Chari Cuthbert手筆。她是來自牙買加帶有華人血統的黑人混血兒，在夏威夷創立了微企，僱用五名婦女努力經營自家品牌ByChari。鏈項背後原來還有一個有色移民追求美國夢的現實故事。

她知道米歇爾戴着她的「投票」頸鏈在黨大會上發言，感動到流淚。這系列的金鏈售價由295起至1,260美元，米歇爾的那一款是以正常價錢430美元買入的。贗品亦秒速在淘寶有售，由2.97元至21元人民幣都有交易。假如設計師得知此事，可能會再度感觸流淚。

何安達

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