美擬限制支付寶｜美佔中國電子支付交易規模小 分析：雷聲大雨點小

彭博社報道，美國特朗普政府正考慮對阿里（9988）系螞蟻集團支付寶和騰訊（700）旗下微信支付平台實施限制，以防堵其威脅美國國家安全。

擬在今個月中港上市的螞蟻集團，其招股文件中特別提到，過去中美關係由於兩國在貿易、科技、金融和其他領域的潛在衝突而惡化，美國政府已經對許多中國科技公司威脅或施加出口管制、經濟和貿易制裁措施，可能對公司獲取或使用對技術基礎設施、 服務範圍以及業務運營至關重要的技術、系統、設備或組件等，及於美國的業務運營能力造成重大不利影響。

報告亦提到，如任何成為美國經濟制裁對象的中國公司或個人可能無法使用美國市場及美國金融體系，包括無法使用美元進行交易、結算支付或在美國金融機構持有代理賬戶，可能導致公司的業務出現重大中斷。

另一方面，早前《美國之音》報道，微信支付和螞蟻支付寶約在3年前進入美國。這個當時伴隨著中國赴美旅遊人數逐年增加的支付方式，開始在美國的主要觀光城市、旅遊和購物景點應運而生。

美國旅遊協會的統計顯示，2018年入境美國的中國訪客約300萬人次，旅遊相關支出170億美元（約1,317億港元），人均支出6,524美元，而電子支付的方式被越來越多美國商家接受。同年據艾瑞計，中國第三方移動支付交易規模達到190.5萬億元人民幣，折算約2,805億美元，假設在美旅遊相關支出都是使用電子支付，即僅佔中國的電子支付交易規模約6%。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑指，一如市場所料，美國政府在總統大選之前將連番「出招」對付中國，料選舉前口誅筆伐將繼續加劇。但目前傳出的消息僅屬政府高層討論，沒有太大進展；而且對TikTok及中芯（981）的措施仍未落實，制裁消息不斷下，市場開始感到有「雷聲大雨點小」的感覺，料短期內不會對支付寶及微信支付有實質措施。

溫傑續指，支付寶業務以中國為主，其次是東南亞市場，美國佔比不多。而近日市場對螞蟻的估值越來越高，市況太旺下難免有消息冷卻其熾烈氣氛。對於阿里股價近日顯著上升，溫傑認為至261元升至290元附近，「到歷史高位要唞唞氣好正常」，對今年300元目標價不變。

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