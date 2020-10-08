古蹟重建｜北角皇都戲院強拍 新世界底價47.76億投得 測量師：保育發展難計投資額

歷來最大宗強拍項目，位於北角英皇道之北、渣華道之南及與電照街交界，部份建築獲古諮會評為一級歷史建築物的皇都戲院，今日公開拍賣出售，底價47.76億元，強拍申請發展商為新世界發展（017），最終亦由新世界以底價投得。

拍賣自早上10時開始，現場僅有新世界代表參與競投，共有3人出席，因此只有「1號」號碼牌。拍賣官宣佈詳細資料，以及拍賣底價為47.76億元後，發展商代表隨即在電光火石間承價。拍賣官三度詢問是否仍有出價，而未有另外出價後，即「扑鎚」以47.76億元成交。

第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國指，項目涉及底價數值為歷來最大，而且三面臨街，加之地盤面積較大，屬近期市面罕有，因此逾47.76億元的拍賣價屬市場水平，但由於項目涉及歷史古蹟，可能需要保育發展，會影響發展商投資成本及規劃，因此難以估算發展項目的投資金額。不過今年疫情持續，雖然發展商保持併購步伐，但對未來出價都轉趨謹慎。目前新增強拍申請都有逾30宗，與去年相近，並未有減少，反而一些舊申請項目，由於2至4月間土地審裁處停擺，部份強拍項目進度被拖慢，但目前正在追趕進度。

據資料顯示，項目地盤面積約為3.62萬方呎，物業現狀為一幢於1959年落成的商住樓宇，其中包含商場、桌球室及兩幢住宅樓宇，部份獲古諮會評為一級歷史建築物。項目早已獲新世界收購達98%業權，合乎強拍申請門檻，是次批出底價較2018年時估值31.17億元高出53%。

物業現於2017年8月25日根據所憲載的港島規劃區第8區北角分區計劃大綱核准圖編號S/H8/26的所規劃用途為『商/住』。於1959年落成的皇都戲院，按地積比率約10.5倍計算，可建樓面約38.3萬方呎，以強拍底價47.76億元計算，樓面地價逾1.2萬元。

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