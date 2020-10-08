異動空間｜夠鐘翻兜宅經濟股（魏力）

北水周五（9日）回歸，睇番閂閘呢個多星期，港股由23,000起步挾足千幾點，獲利回吐非常合理，美股刺激方案憧憬仍在，加上A股復市追落後，港股短期料仍是反覆向上，恒指阻力位在24,350，到價後部署會轉為審慎，會逢高減磅獲利。

回歸過去一周，大戶先用舊經濟股推高指數，再轉炒高beta的新經濟股，近兩日賺錢效應出現，升勢蔓延至中細價股，光伏、風電股炒到啪啪聲，無謂高追。剛起動的可留意疫情反彈受惠股。

本港確診人數連日回升，踏入秋季流感高峯期，武肺亦大機會再次肆虐，疫情受惠股可留意。近日拓展外賣自取生意的港視（1137），雖然落單介面被譏山寨，但無阻股價「圓底」炒上；相對而言，尚在低位的日清食品（1475），值博率反而更高，一來止蝕位明確，失守7.65元止蝕即可，二來業績理想，上半年盈利增長34%，單計第二季更飆升93%，明顯受惠宅經濟概念。上方阻力位於8.8元，可視為短期目標。

另外，跟進早前分析的澳能建設（1183），上月公佈拓展電動車充電業務後有個好開始，最新通告確認，將與一家澳門博彩企業進行潛在合作，提交一份在新建酒店內安裝800至1,000個電動樁的建議。澳能擬以該項目作為樣板，在大灣區擴展電動車充電業務。

所謂萬事起頭難，這張通告的意義在於，確認有博彩企業對澳能的充電樁發展大計感興趣，只要今次合作取得成功，相信其他博彩企業亦會陸續參與合作，業務模式將更清晰可見，規模效應之下，盈利亦將隨之而來。

筆者為證監會持牌人，持有日清食品及澳能建設財務權益。

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