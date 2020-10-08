一級歷史建築　皇都戲院今拍賣

【本報訊】市區土地匱乏，不少發展商均積極併購舊樓增加土地儲備。其中，新世界（017）就北角皇都戲院申請強拍早前獲批，第一太平戴維斯最新透露，項目落實於今日上午進行公開拍賣出售，底價高達47.776億元，屬歷來最大宗單一強拍個案。

上述項目地盤面積約為3.62萬平方呎 ，可建樓面約38.3萬平方呎，以強拍底價計算，每平方呎樓面地價約12,468元。物業現為一幢樓齡約61年的商住樓宇，部份獲古諮會評為一級歷史建築物，並於早年已獲新世界收購達98%業權；是次批出底價，較2018年估值近31.17億元高出53%。

「雲之端」入場費70萬

另一方面，有發展商活化工廈注入新供應。其中，星星地產（1560）最新推出大角嘴活化工廈「The Cloud雲之端」，首批單位涉及55伙，呎價由7,000元起，入場費約70萬元，預料最快本月內推售。

上述大角嘴通州街111號雲之端，合共提供233個單位，標準單位面積介乎100平方呎至460平方呎，另備有全層特色單位，面積約2,807平方呎。集團計劃本月內推售首批單位，涉約55伙，入場價由70萬元起。

星星地產主席陳文輝表示，各行各業對網絡及流動通訊設備有更大需求，故上述項目將與香港電訊（HKT）合作，為各單位提供5G流動通訊及10Gbps寬頻。