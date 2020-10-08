曾淵滄專欄｜股市面對最兇險的大選（曾淵滄）

特朗普離開醫院回到白宮後，美股一連數天出現巨大的波動，正常的推理，特朗普是應該努力地推高股市，股市高升，對特朗普選情有利。不過，對股市而言，這場大選是歷來最兇險的大選，太多不可預測的黑天鵝潛伏着，因此，適量地以反向恒指ETF對沖是可取的行動之一。

與此同時，新股熱爆，大家也應該順着這個趨勢抽熱爆的新股，如果抽中，可以馬上賣掉賺一點錢，也可以收起來，反正，對小股民而言，抽中也只有1手，積壓的資金有限，收起來觀察，特別是仍未有盈利的生物科技股。不過，我不鼓勵抽不到的人高價追貨，畢竟，高價追仍無盈利的股有很大的賭博意味，倒不如把錢用來買入已確定有能力賺錢的生物科技股。

除生物科技股外，不少資訊科技新股也同樣熱爆，同樣的道理，大家應該知道，新上市的二線科技股的熱爆是炒作，市場上同類型的股實際上並不少，因此，抽不到新股，也沒有必要高追，錢留着申請另一隻新股更好。或者，在市場選擇另一隻P/E值較低的同類股會更理想。

近日，多隻半新股也往往出現短暫炒作，單日升幅達10%以上，不過要小心，往往第二天就大幅下跌，因此，這類股只適合炒即日鮮。

除了炒新股、半新股之外，二線股中也開始出現一個板塊一個板塊的輪流炒作，過去幾天，新能源股就是其中一個熱炒的板塊。昨日，至少有6隻新能源股股價創52周新高，整個板塊升多於跌，不過，有部份新能源股的股價仍然處於長期下降軌，只不過隨着板塊整體炒上而跟着炒上，很可能仍未轉勢，不宜撈底，這是一個相當兩極化的板塊。

新能源、環保工程都是新基建的一部份，理論上應該全部看好，但是，不同經營者的能力有差距，導致股價也出現巨大的差異。

-----------------------------

股榮醒你八隻新經濟必買股

瑞通翁世權、雷神教輪證技巧

點擊參加【新經濟浪潮 股輪淘金術】網上FAN享會

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！