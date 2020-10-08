瘋狂甩貨｜鄧成波家族3.2億沽筲箕灣楚留香酒樓舊址 3年平手離場

「舖王」鄧成波（波叔）盛傳財困多時，日前旗下新盤更傳出疑似未出部份代理佣金。波叔家族今年迄今放售市值逾111億元物業，最新成功沽出楚留香酒樓位於筲箕灣舊址，套現3.2億元。

市場消息指，筲箕灣道407至409號筲箕灣中心地下及一樓，面積約32,330方呎，原業主早前以3.8億元放售，新近減6,000萬元或15.7%，至3.2億元易手，呎價約9,898元。據悉，舖位目前由老人院，以每月約90萬元承租，租金回報約3.4厘。

翻查資料，鄧成波家族於2017年以3.18億元買入上址，持貨3年，賬面僅平手離場。資料指，上述商舖曾由有「慈善伶王」稱號的已故粵劇名伶新馬師曾（鄧永祥）持有，早年作楚留香酒樓自用。

-----------------------------

股榮醒你八隻新經濟必買股

瑞通翁世權、雷神教輪證技巧

點擊參加【新經濟浪潮 股輪淘金術】網上FAN享會

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！