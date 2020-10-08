受惠華為︱台積電9月收入按年增24.9% 續創單月新高

受惠蘋果新iPhone即將上市及華為備貨等利好因素，台積電9月合併收入約為1,275.85億元台幣（約344億港元），較上月增加3.8%，按年增24.9%，續創單月新高。今年首9個月收入約為9777.22億元台幣，較去年同期增加29.9%。

儘管華為新禁令已於9月中生效，台積電失去佔比14%的大客，但公司指，由於華為手機晶片在9月14日前積極備貨，加上蘋果新iPhone即將上市，有利公司業績。

台積電近期上調7納米及5納米每月產能，以應付客戶強勁需求。其中7納米現時產能已提前達到每月13萬片，年底將再增至14萬片，而第2季量產的5納米，由目前每月5萬片逐步提升，近日已上調至10.5萬片。

供應鏈表示，台積電7及5納米產能供不應求，現時產能至少一路爆滿至2021年中，當中除了蘋果大單，中國晶片客戶下單量亦不斷擴大。

台積電今日升453台幣，升2.26%。

-----------------------------

股榮醒你八隻新經濟必買股

瑞通翁世權、雷神教輪證技巧

點擊參加【新經濟浪潮 股輪淘金術】網上FAN享會

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！