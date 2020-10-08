晚間通告｜吉利汽車9月總銷量按年增11%●專業旅運發盈警●金管局再向市場注資15.5億港元

●吉利汽車（175）公布，今年9月總銷量126,365部，按年增長約11%，按月增長約11%。今年首9個月總銷量為875,472部，較去年同期減少約9%，並達致集團2020年全年經修訂銷量目標132萬部之66%。

●專業旅運（1235）發盈警，董事會預期截至9月底止半年業績按年大幅下降，主要由於爆發2019冠狀病毒病所致，形勢不斷演變且難以預測，各國政府實施了嚴格的旅遊限制，此前所未有的挑戰令集團收益大幅減少，亦對期間財務表現產生不利影響。

●中旅（308）表示，擬透過公開掛牌方式於北京產權交易所出售其持有的嵩山公司51%股權，及掛牌時嵩山公司欠中旅的全部股東貸款。出售後，中旅將不再持有嵩山公司任何股權。嵩山公司主要從事發展及經營位於中國河南省嵩山的景區，當中包括古代寺廟、名勝古跡、地質公 園、古代書院及瀑布等。中旅指，受到2019冠狀病毒病的影響，嵩山公司2020年上半年收入按年大幅下跌，由盈轉虧。出售所得淨額將用作公司一般營運資金用途或用於可為股東提供更佳回報的旅遊目的地投資。

●金管局繼於今晨紐約時段向市場注入27.51億港元，最新再於本港時段收市後買入美元，沽出15.5億港元。銀行體系結餘將於10月13日增至2750.33億港元。

●港交所（388）宣佈將根據《上市規則》第6.01A條，取消創達科技（1322）上市資格，下周一起生效。創達科技自2018年7月已停牌，停牌前報0.231元，市值1.66億元。

內房

●中國海外（688）公布，9月合約物業銷售金額約348.92億元（人民幣．下同），相應的已售樓面面積約157.51萬平方米，分別按年增加20.5%及按年持平。今年首9個月，累計合約物業銷售金額約2571.86億元，相應的累計已售樓面面積約1370.67萬平方米，分別按年增加4.3%及降低0.4%。

●禹洲地產（1628）公布，9月份合約銷售額116.54億元（人民幣．下同），按年增長41.78%；銷售面積72.58萬平方米，增27.96%；平均銷售價格為每平方米16058元。今年首9個月，集團累計銷售額770.6億元，按年上升57.69%；累計銷售面積471.18萬平方米，升44.49%；平均銷售價格為每平方米16355元。

人事變動

●雲鋒金融（376）表示，委任雲鋒基金合夥人，中國太平保險集團前首席戰略顧問張可為公司執行董事丶副董事長丶行政總裁及授權代表，年薪800萬元。 海歐則退任公司代理行政總裁及公司授權代表。

●香港政府根據《財務匯報局條例》（第588章）委任Marek Grabowski為財務匯報局行政總裁，任期3年，由2020年10月12日至2023年10月11日。Grabowski在會計專業方面具豐富經驗。他在2010年加入英國財務匯報局，並出任審計政策總監一職。加入英國財務匯報局前，他曾於倫敦 羅兵咸永道會計師事務所擔任合夥人20年。

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