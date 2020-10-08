綠色金融｜地球之友：ESG普及性嚴重不足 強積金應重視ESG投資

地球之友調查發現，近七成人對ESG（環境、社會及管治）表示不理解，政府及金融監管機構在推動ESG仍有極大改善空間。雖然港交所（388）在今年7月實施披露新規，但地球之友董事及綠色金融事務召集人張振宇認為離國際水平仍有距離。

地球之友在今年9月訪問了223名市民，當中8成受訪者擁有大專或以上的學歷，但發現有82%受訪者不知甚麼是綠色金融，68%則不了解何謂ESG。張振宇認為ESG在香港的普及性較西方落後。當中，他發現投資者與企業的關注點出現極大落差，投資者對社會最為關注；而企業較著眼在管治方面。

張振宇指出，藍籌在ESG較早起步，相關工作及報告較其他上市公司為好。當中港交所等企業更符合「Global Reporting Initiative」國際水平，不過為數不多，僅30多間。他留意到，內地企業在ESG投入上亦急起直追，近月回歸的中概股ESG報告亦不俗。但他又強調，ESG不只是局限於披露的表面工夫，建議董事會可帶頭提高對ESG的認識，推動可持續發展。

因見到香港在培訓ESG人才的配套不足，地球之友伙歐洲金融分析師聯合會推出國際認可的ESG專業認證。張振宇透露反應比預期好，除金融服務行業外，有不少上市公司的高管及員工均有參與。

綠色投資為近年新興的投資趨勢，張振宇建議政府可推動強積金受託人及投資經紀將ESG納入投資考慮，同時將綠色債券納入強積金投資組合範圍。

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