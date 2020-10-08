中美解力｜渣打財富管理︰料中資科技股續因政治因素出現折讓

昨晚外電傳出美國正研究限制螞蟻集團及騰訊（700）旗下的電子支付平台，本港科技股「ATMX」今日走勢受壓。渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝表示，美國對中概股及中資科技股的政治舉措，大多造成短期且心理上的影響，因有關制裁或只涉及部份業務或影響佔比不高。惟他預料，中資科技股因政治因素造成折讓的情況將持續，「市場亦關注在港上市的科技股可能受到額外限制」。

梁振輝續指，中資科技股在美國總統大選後的前景亦未必會更為明朗，因為中美在科技層面的較量將繼續令市場波動，相關股份亦將出現較大波幅。長遠而言，他就指雲業務、網上支付、健康等主題仍是大勢所趨，故對板塊上有結構性支持。他又指，仍看好科技及健康護理行業，認為部分相關股份短期調整後或可趁低吸納。

港股在今年首三季均跑輸A股及其他主要市場。梁振輝表示，由於恒指仍以舊經濟股份為主，料今年餘下時間恒指繼續跑輸，惟恒指已於9月份出現調整，相信消化了一定沽壓。

匯市方面，渣打香港財富管理投資顧問董事趙海珠表示，美國大選的不確定性或刺激美元短暫上升，惟美元長線疲弱走勢不變。她指，美元已展開結構性及週期性跌勢，未來12個月跌幅有可能達致7%。在美元走弱下，該行料歐元、英磅、澳元及人民幣有望受惠。而人民幣隨著美元走弱，加上中美緊張關係放緩及中國經濟復蘇，兌美元有望升至6.71水平。

該行又相信，美元下跌趨勢及股市波動有利帶動黃金避險需求，料未來一年金價或挑戰每盎司2,400美元。

在債息跌至零之下，渣打香港財富管理投資策略副董事林嘉文表示，市場有「追逐收益」的趨勢，該行在成熟市場偏好高收益債，原因是債券違約風險降溫及評級速度下調減慢；新興市場中則偏好美元政府債。

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