澳洲皇冠James Packer認曾晤周焯華 相信中介人協助中國客走資

皇冠渡假村股東詹士帕克（James Packer）第三日接受澳洲新南威爾斯的賭牌聆訊，據澳洲傳媒報道，Packer作供時承認，於2015年曾與太陽城集團（1383）主席周焯華（人稱「洗米華」）在澳門會面，並向皇冠管理層介紹太陽城，以引入更多國際性的貴賓博彩客戶。他稱，知悉太陽城與皇冠的合作關係，但否認有份參與皇冠2012至15年的貴賓博彩計劃。Packer擔任皇冠主席至2015年8月，並於同年12月辭去公司所有董事職務。

太陽城原本在澳洲經營兩個賭廳，包括墨爾本皇冠，但公司被澳洲當局指與有組織犯罪有聯繫，周焯華去年被指遭澳洲內政事務部下令禁止入境，而兩個賭廳已結束經營。

Packer指，他「極少」與中介人會面，和賭廳或中介人從來沒有緊密關係，亦沒有參與過賭廳管理，但同意中介人是皇冠和新濠博亞（Melco Resorts）於中國合資公司的關鍵。除了周焯華，Packer亦提到澳門猛人吳文新（人稱「街市偉」）經營的賭廳 AMA，但他不記得吳文新有沒有份參與。

對於中國在2014年打擊資本外流，Packer指，知道中介人經常被用來幫助客戶規避中國法律，亦相信中介人會幫助客戶規避資本外逃時，但不認同此舉涉及用於洗錢，

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