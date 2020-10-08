是日必炒｜阿里表現一枝獨秀 京東可看高一線 （黃德几）

過去一星期，美國政局和金融市場，實在是驚濤駭浪變幻莫測，用經典流行曲歌詞來形容，就是知否世事常變，變幻原是永恆。

由美國總統選舉首場嘈吵兼「疊聲」辯論，到特朗普和第一夫人梅拉尼婭確診新冠肺炎，再到特朗普出院重返白宮，環球金股匯市場好像南柯一夢，醒來好像沒有什麼事。美股急跌過後又再次回升，市場今日焦點當然落在唯一一場，副總統候選人的辯論。

當然，全球重要政治人物，或家屬確診新冠肺炎，已經不是第一次，有關負面情緒都是快來快去，大家只要比較一下，之前英國首相約翰遜，確診前後英國股市表現便可見一斑。

然而，特朗普想借助染病，製造英雄主義的如意算盤，卻未必可以打得響，原因是美國確診和死亡人數，不幸地冠絕全球，由於美國很多貧窮人口，都沒有得到醫療保險，亦因為如此，除了長者，貧窮人口，個別有色人種群組，染病和死亡比例明顯更高，原本特朗普確診應可得到些同情分，但是「白宮群組」感染人數持續增加，進一步突顯特朗普政府抗疫工作欠佳，將會進一步損失中間游離選民，以及搖擺州份支持者選票。

言猶在耳，兩星期前曾指出，恒生指數有機會下試，黃金比率回調0.618倍，即23,294點水平，恆指亦最終於9月25日跌至23,124點水平後才止跌回升。隨着恆指昨日重返20天移動平均線，若能企穩這個水平，料可上望50天及100天線交叉點，即24,632點水平。

個別板塊方面，隨着港股止跌回穩，新經濟股明顯跑贏大市，昨日二十大成交活躍磅中，表現最好清一色都是新經濟股。其中，個別證券行下調高鑫零售（6808）投資評級，股價顯著下跌，雖然他們實體店業，表現其實並不太差，亦有阿里巴巴（9988）合作概念，但表現始終不及，新零售網上經營者優勝。其中上星期四，在個人YouTube頻道拍片《黃德几-投資得機 T廢諗事噏》推介阿里巴巴，股價表現一枝獨秀。

阿里巴巴過去一年，內地零售市場年度活躍消費者高達7.42億，其中「下沉市場」（三線以下城市及農村地區）發展潛力極高，旗下淘寶月度交易額，8月份增長率更是一年以來最高，另一個增長點是來自由KOL帶貨的淘寶直播平台，過去一年錄得超過3,000億元人民幣成交額，直播用戶按年增長160%，表現理想。

雖然昨日外電傳來的消息，就是美國政府未來有機會推出，針對阿里巴巴和騰訊控股（700）旗下支付服務平台的行動，但是相信影響只會有限，原因是兩者海外支付業務佔比極低，估計預期螞蟻集團上市前，股價可望持續跑贏大市。

除此以外，同樣從事新零售，長遠同樣具備「染藍」條件的京東集團（9618），同樣可以看高一線，事實上在京東第二上市時，本欄8月27日亦曾作出推介，至今已累積不俗升幅，隨着京東健康有望今年第四季完成上市計劃，京東集團將可繼續跑贏大市。

恒生指數公司將於下月進行季度檢討，雖然京東這一季未必來得及「染藍」，但還是影帝張家輝那一句：「你而家冇，但係將來會有。」

黃德几

金利豐證券研究部執行董事

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