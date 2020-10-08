新盤動向｜跑馬地Eight Kwai Fong最快下周開價 月內推售不少於50伙

港島區住宅供應匱乏，新加坡背景的遠中集團旗下跑馬地單幢住宅Eight Kwai Fong Happy Valley上月初上載樓書，意味項目銷售一觸即發。發展商指，項目最快下周公佈首張價單，預料本月內開售，首批伙數將不少於50伙。

上述Eight Kwai Fong由遠中集團於2018年初，斥資12.12億元向新世界（017）購入並翻新出售。遠中集團香港區資產管理部總經理黃今證指，項目最快下周開價，並將同步開放示範單位，相信有望月內開售；至於定價將參考同區樓齡較新項目壹鑾。

Eight Kwai Fong全期共有139伙，實用面積介乎258方呎至428方呎，主打開放式及一房戶；其中有69伙作出售，另有70伙則預留作出租之用。發展商表示，項目將與家居服務品牌Butler合作，旗下租戶將獲得相關管家服務，而買家亦可以優惠價選購服務。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，近期一二手市場暢旺，加上中小型單位一向較受歡迎，故相信項目將受區內客追捧。

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