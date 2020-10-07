【八十後投機客】市況慢慢轉好之劇本 - 灝昇

不論港股兩大指數，或是美股三大指數，從趨勢指標看來，都出現企穩現象，短線移動平均線開始回升，與中長線移動平均線距離開始收窄， MACD開始踏入熊牛區亦是反映同樣情況。 而區間指標STC亦由超賣區域重回正常區域，大市再次步入大跌市的機會大大減低，可算是脫離了危險期。

不過，正如筆者一直強調大市要由跌浪轉為升浪，必先經過確認趨勢，確認沽壓消化得七七八八。所以，當恒指反彈至今約24200點，離開10天移動平均線23600有一定距離，亦反映出短線資金已有一定獲利空間，現在入市追貨有違技術分析及策略的原則。技術面上，現在恒指即使回至23600以下一點，亦無損回穩之勢，除非再次破底，所以在計算值博率上，現在入市的止蝕位需定於23200，上望空間於這浪在24800-25000 見阻力，是以1,000點止蝕博800點，以大博小，不甚值搏。

至於在這個尷尬的位置，反正未係出手時機，可以做的事是留意相對硬淨的股份，在下次回調過後，可能是該類股份破頂的時機，例如金蝶（268）、中國軟件（354）、永達汽車（3669）等，基本都沒有受到今次跌浪的影響，在高位牢牢企穩，反而趁最近反彈，向上攻向前頂，若大市真的如上述劇本所估計，回調出現確認趨勢，該類強勢股份亦會在高位整固而沒有跟隨大市跌散，則會是入市時機，之後借勢破頂。

灝昇

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