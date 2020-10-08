新股｜雲頂超購653倍 一手中籤率2% 抽80手穩中1手

新股氣氛熾熱，繼嘉和生物（6998）一手中籤率低至3%後，今日雲頂（1952）今佈配發結果，一手中籤率僅2%，抽80手方可穩中1手，預期明天掛牌。股份凍資2310億元。

雲頂股份每股定價55元，每手500股，淨集資額計約為32.84億元，當中60%或約19.7億港元用於四款支柱產品的進行中及計劃臨床試驗、登記備案準備及有關商業化的活動。

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