大圍柏傲莊將開價　間隔四正

【本報訊】新世界（017）港鐵大圍站大型新盤柏傲莊開價在即，昨率先開放三個清水示範單位予傳媒參觀，分別為3A座18樓B室單位，三房套房間隔，實用面積663方呎；雖然比起三房套連儲物室，面積少逾150方呎，但每個房間間隔算四正，空間感良好，亦較實用。

廚房鋅盆凸出較危險

廚房方面，鋅盆比廚櫃枱面凸出，對孩童而言可能比較危險。集團方面解釋，鋅盆佔廚房較大空間，然而周邊收納空間卻毋須同樣大小，因此將櫥櫃收窄，增加廚房空間感，才令鋅盆有凸出感覺。

此外，由於要節省廚房櫥櫃空間，因此洗衣機亦轉移至廁所，並且組合成三合一洗衣機櫃，配置洗衣機、熨衣板及晾衫架。

事實上，柏傲莊單位廁所除了在鏡後增加收納空間，及在馬桶上方加入藍芽音樂播放器，更特別在鏡櫃下方加入隱藏腳踏，讓小朋友可以踏級而上，屬集團專利設計；但收納起來需要的力量較大，因此小朋友或無法自行收納。而且未知日後會否鬆弛，彈弓變得不靈敏。

另外為2A座18樓A室，三房套房連儲物室間隔，實用面積835方呎，各個睡房及客飯廳間隔四正，唯獨廚房及儲物室都呈鑽石型；加上自正門至客飯廳的走廊狹長，感覺略有壓迫感。最後為2B座18樓C室，兩房間隔，實用面積523方呎，間隔同樣四正。