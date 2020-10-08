【本報訊】螞蟻集團滬港同步上市進入大直路，其估值亦同時獲市場不斷調高，按統計短短兩個多月已極速提高近六成。晨星股票最新研究報告稱，對螞蟻集團的估值為2.45萬億港元，與外電兩個月前首次報道的逾2,000億美元（約1.56萬億港元）目標估值相比，大增逾57%。母企阿里巴巴（9988）受螞蟻估值「越捧越高」帶動，昨日盤中高見289元，逼近292元歷史新高，收報288.2元，全日揚2.9%。

分析指，市場或對螞蟻估值出現分歧，惟無可否認其反應熾熱，「搶貨搶得好誇張」，料阿里繼續從中受惠，股價直至螞蟻上市仍然向好。

晨星報告表示，對螞蟻集團的估值為2.45萬億港元，分別相當於2021及2022年預測市盈率的53及45倍。晨星高級股票分析員譚綺蘅指出，市盈率估值較高的原因是螞蟻正處於利潤化的早期階段。

自7月底螞蟻宣佈尋求A+H股同步上市以來，不論機構投資者或散戶反應均非常熱烈，其目標估值屢次獲市場調高。母企阿里有份受惠螞蟻上市的相關消息，股價拾級而上，兩個多月間升逾兩成，更曾破頂見292元。

券商預留逾千億孖展額

大和早前表示，螞蟻上市有助提高阿里估值，已將阿里持有螞蟻上市前33%股權的估值，由1,500億美元提高至2,500億美元。另外，高盛昨發表報告指，參與阿里投資者日後，發掘其有多個增長引擎，將目標價上調11%至341元，予「確信買入」評級。雲業務方面，該行料其估值為1,980億美元，至2021年度EBITA將可轉正，並至2024年達到30%利潤率。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，市場對螞蟻看法可以很大分歧，對其估值提高不算太意外，「視之為對螞蟻看得較好的判斷，未必是合理價值」，而個股估值跟市場反應、需求等掛鈎。他指，螞蟻上市是推升阿里股價動力之一，「當螞蟻估值越高，其對阿里的價值釋放好重要」，惟要留意美國對中概股取態的不確定性；後市續看好阿里，上望300元。

螞蟻招股未有期，惟多間券商已預留最少1,050億元孖展額備戰。本地券商耀才最為積極，暫為螞蟻預留350億至400億元孖展，若首日「爆額」，或加至500億元；成數最高做到九成半。

港股續升 金管局再接錢

恒指昨收報24242點，升262點；國指收報9629點，升92點；缺乏北水下，成交921億元。重磅科技股騰訊（700）及阿里，加上金融股滙控（005）及友邦（1299）領軍，合力推高恒指135點。

金管局繼於昨晨紐約時段向市場注入19.76億港元，最新再於本港時段收市後買入美元，沽出11.63億港元。銀行體系結餘將於本周五（9日）增至2,707.32億港元。