會計師行調查｜致同料明年有更多上市公司面臨停牌風險

致同（香港）會計師事務所調查顯示，疫情影響下，並沒有公司被運用證監會的s8（1）停牌，惟針對個別公司董事或高層的控告卻有所增加。截至2020年8月31日，有約44%上市公司因核數師質疑，及財務審核工作受疫情影響而未能公佈業績。另外，有約18%被核數師質疑的上市公司，亦因疫情關係而不用停牌。

致同會計師事務所法證諮詢服務部主管湯飈表示，監管機構容許上市公司只要能證明是受到疫情影響，上市公司即使未能發出經審核的核數師報告，亦不用停牌。不過，對於有關情況，核數師一般會非常緊張，湯飈估計這44%案例至今仍未能發出核數師報告，顯然是有問題發生，相信這些公司需要成立獨立調查委員會及作內部的監控審查，以及進行法證調查，而監管機構亦會作出查詢。

他續指，疫情阻礙上市公司營運，對現金流壓力等的負面影響將反映在明年年報。他料屆時將有更多上市公司面臨停牌。

就沽空方面，湯飈認為沽空機構傾向針對百億以至千億市值的中大型公司進行狙擊。不過，個別上市公司即使遭到狙擊，股價卻不跌反升。根據致同統計，超過50%公司遭狙擊後，股價在一個月後都見上升。致同認為股價升跌主要視為乎分析員、股東等是否相信沽空機構的報告內容。

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