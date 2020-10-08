晨星：螞蟻海外收入少於5% 料美限制影響輕微

螞蟻集團上市前或遭美國封殺，引起市場憂慮。晨星高級股票分析員譚綺蘅表示，海外收入於螞蟻的佔比少於5%，意味來自美國的收入會更少，故目前不需要過於擔心；另外螞蟻的業務核心集中於中國，其中國總支付交易規模逾100萬億元，在市佔率上有優勢。

至於美國擬對中資數字支付平台再加強限制，譚綺蘅就指，從美國對WeChat及TikTok的禁令可見，並未限制其與美國企業在內地的合作，「若有禁令限制中資企業在國際上的合作，影響或會更大」。

譚綺蘅預測，螞蟻依靠母企阿里巴巴（9988）的全球網絡效應，未來十年收入年複合增長率可達21%；經營利潤率料由去年的20%提升至2029年的30%。另外考慮到用戶及商戶基數大，認為螞蟻變現率仍有很大提升空間。

美國大選在即，晨星亞洲股票研究總監陳麗子表示，即使民主黨拜登上場，亦只會為中美關係帶來一些談判空間，惟未見有收回關稅政策或推翻早前措施的機會。

隨着市場消化美國大選的不確定性，陳麗子預期大市或在第四季出現橫向走勢。此外，該行留意到美股的價值型股票有資金流入的迹象，此趨勢或將在未來6個月在亞洲市場出現，而業績前景亦有望改善。

該行看好周期性消費板塊。當中，由於預期十一將帶來激烈的市場競爭，將有望推動阿里及京東（9618）等電子商貿公司的增長。另外，該行認為博彩需求很可能在第四季逐步回升，將澳博（880）視為行業首選股。

科技板塊上，陳麗子指出，面對潛在的供應鏈中斷，手機及伺服器製造商或早在上半年囤積庫存應對，故下半年半導體及裝置的出貨量將較預期疲弱，科技硬件行業的上升動力很小。而美國對華為及中芯國際（981）的禁令或會導致供應鏈進一步中斷，繼而最終影響5G手機的推出。

-----------------------------

股榮醒你八隻新經濟必買股

瑞通翁世權、雷神教輪證技巧

點擊參加【新經濟浪潮 股輪淘金術】網上FAN享會

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！