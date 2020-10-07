卓越商企首日超購116倍

【本報訊】物管股成近期新股浪潮焦點，卓越集團旗下卓越商企（6989）昨起招股，反應不俗。綜合多間券商數字，首日孖展額達372.01億元，以公開發售集資3.2億元計，超購116倍，輝立借出130億元；耀才佔90億元。該股引入9名星級基石投資者，包括騰訊（700）、京東（9618）等，共投資約11.7億元。

耀才行政總裁許譯彬表示，繼生科股後，物管新股陸續上市，他看好前景，「始終母公司係大品牌，耀才暫時預留300億元孖展額，視乎客戶需要會再加碼。」

合景泰富（1813）及世茂（813）亦分別分拆旗下合景悠活及世茂服務上市，有傳本周進行上市聆訊，集資額料達4億美元（約31億港元）及10億美元（約77.5億港元）。

雲頂新耀暗盤料升五成

合景泰富持有合景悠活97.22%股權，公司合資格股東每持有45股股份的完整倍數，可優先認購1股合景悠活預留股份；世茂則持有世茂服務90%股權，騰訊（700）持股約4.7%。

明日上市的雲頂新耀（1952）早前傳以上限55元定價，許預期暗盤升三至五成，「近期個市唔好，除咗臨近美國大選，亦係傳統股災月，睇返嘉和都未能造好。雲頂新耀貨源唔多、吸引力大、行業獨特；但升一倍以上神話未必再現，好視乎當下環境氣氛。」

中資股亦持續來港上市，路透IFR引述消息指，中國製藥公司先聲藥業已展開投資者路演，集資約5億美元（約39億港元），最快下周招股；中金及摩根士丹利為聯席保薦人。先聲藥業上市前股東包括弘毅投資、復星醫藥（2196）、信銀香港等。