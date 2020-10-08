疫情工商｜「醫生大廈」旺角中心兩高層呎價1.78萬元起沽 重返6年前水平

工商物業價格持續偏軟，不少業主選擇以低價沽貨。有「醫生大廈」之稱的旺角中心最新有高層寫字樓單位，成交呎價跌穿2萬元，重返該廈6年前水平。

中原工商舖陳權威指，旺角彌敦道688號旺角中心1期高層12至13室，面積約1,492方呎，原業主於年初以約3,580萬元放售，新近減880萬元或約24.5%，至2,700萬元成交，呎價約18,096元；據了解，新買家為醫務行業相關人士，或待單位租約期滿後作自用。原業主於2012年以1,700萬元購入上述單位，持貨8年，賬面獲利1,000萬元或約58.8%。

此外，該業主同層06室，面積約1,007方呎，最新亦以1,800萬元易手，呎價約17,874元。據悉，單位目前由眼科診所租用，每月租金約5.03萬元，租金回報約3.3厘。業主同於2012年以1,107萬元買入單位，持貨8年，賬面獲利693萬元，單位期內升值約62.6%。

事實上，近年旺角中心寫字樓成交較罕見，平均成交呎價均逾2萬元，其中資深投資者蔡伯能目前亦以意向呎價約2萬元，放售同廈14樓單位，上述高層成交單位呎價低約9.5%。至於旺角中心對上一次成交呎價跌穿2萬元水平，為一中層單位，面積約625方呎，於2014年以呎價1.68萬元成交，即上述高層戶成交呎價重返6年前水平。

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