點止冧巴咁簡單｜翰森前景再好亦要注意風險（古天后）

古天后今日係首次為蘋果日報寫專欄，承蒙編輯大大厚愛，本欄取名《點止冧巴咁簡單》，顧名思義除咗會有冧巴提供之外，當然係會詳細啲分析推介冧巴嘅原因，同時亦會提醒投資此股可能面對嘅風險，希望大家啱睇。

上月中花旗曾經發表過一份關係中資醫療板塊嘅報告，指出板塊當時表現較差。相關股份由年初至今累積升幅大，唔少公司中期業績又低過市場預期，令估值高嘅股份出現較大幅度回吐，而上月大市整體表現疲弱，亦影響市場投資情緒。不過正正係因為中資醫療股調整咗唔少，建議趁調整期間，收集返啲有潛力嘅股份，而行業最差情況，亦喺上半年業績反映晒，下半年相關股份表現，隨着分銷渠道補貨有所改善。而踏入秋冬季情，多國疫情見反彈，令市場近日再度關注醫療保健板塊，當中翰森製藥（3692）唔覺唔覺沿住條上升軌慢慢由8月份32元低位拾級而上，咁又上番38元水平，再度逼近40元前高位。

翰森係花旗首選醫療股之一，主要係公司往績表現良好，公司多年來專注自主創新，擁有強大產品管線，1.1類創新藥集中獲批上市，已迎來快速增長階段。目前公司已有首個國產第三代EGFR-TKI阿美樂（阿美替尼）、首個國產第二代Bcr-Abl TKI豪森昕福（氟馬替尼）、首個國產長效GLP-1 RA孚來美（聚乙二醇洛塞納肽）和第三代硝基咪唑類抗菌藥邁靈達（嗎林硝唑）共4款1.1類新藥獲批上市。截至2019年底公司共有在研產品百幾個，臨床II期之後嘅創新藥4個，一致性評價產品20個，乙肝1.1類創新藥HS-10234預計今年之內遞交上市申請，license in引進CD19單抗Inebilizumab。

此外，翰森製藥受仿製藥集採影響嘅品種主要集中喺奧氮平、培美曲塞、伊馬替尼和吉西他濱。對於管線中嘅仿製藥品種，上市後一旦集採中標，則有利產品迅速放量，提高市場份額；集採降價壓力促進行業分化跟整合及健康發展，有利自主研發跟資金實力雄厚嘅龍頭企業提升行業地位。

不過翰森前景再好亦有風險，若然肺炎疫情持續，對公司銷售係會產生長期嚴重影響。而注射劑一致性評價，以及集採，都會造成產品價格大幅下降或喪失市場份額；醫保談判亦可能令產品價格降幅超出預期。最後翰森管線產品研發進展不及預期，以及重磅在研藥物一旦研發失敗，都係要留意嘅風險。

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