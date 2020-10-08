終止五連升　中國外儲轉跌

【本報訊】人行公佈截至今年9月底，中國外滙儲備為3.143萬億元（美元．下同），較8月底下跌220.47億元，按月跌幅為0.7%，結束連續五個月上升軌迹。財資界認為，人民幣滙率持續穩中偏強，加上經濟重啟較快及有資金流入，估計中國外儲仍可保持穩健。

外管局副局長兼新聞發言人王春英表示，9月份中國外滙市場供求基本平衡，跨境資金流動總體穩定。受肺炎疫情反覆、主要國家貨幣及財政政策等因素影響，美元指數微升，資產價格漲跌互現，在滙率折算及資產價格變化等因素下，令當月外儲規模有所下降。

料受滙率因素影響

東亞銀行（023）高級外滙市場策略師葉澤恒認為，9月份美滙指數上升，期內中國外儲下降，可能意味其資產組合的非美元計價資產增多，故受滙率因素影響估值，加上金價下跌，令當月外儲錄得下降。但他指國內經濟重啟較快，兼且內地處理疫情進度理想，美元整體趨弱，人民幣息率較其他主要貨幣為高，富時亦將中國債券納入指數內，有利資金流入中國及支持人民幣走強。

另外，9月末官方儲備資產中的黃金儲備為1,182.02億元，按月下降44.13億元。以盎斯計，9月末黃金儲備共6,264萬盎斯，與上月比較持平。

昨晚8時，離岸人民幣兌每美元報6.7315，升160點子，每百港元兌86.9人民幣。