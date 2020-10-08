《原神》崛起　挑戰騰訊遊戲

【本報訊】騰訊（700）遭二線遊戲商搶風頭。數據分析公司Sensor Tower公佈，中資遊戲發行商米哈游新作《原神》，自上月28日登場後一周內，在全球獲玩家支出約6,000萬美元（約4.65億港元），不僅成為全球第二大收入手機遊戲，還追貼騰訊「金蛋」《王者榮耀》同期的6,400萬美元收入。

收入多過《絕地求生》

《原神》是一款二次元漫畫風格、冒險動作型角色扮演（RPG）遊戲，與即時對戰型的《王者榮耀》及《絕地求生》有別。過去兩款遊戲常踞全球手遊收入第一及第二位，惟以上月28日起一周計，《絕地求生》全球收入為5,600萬美元，遭剛登場的《原神》踢到第三位，《王者榮耀》冠軍寶座亦受威脅。

耀才證券研究部副經理譚智樂指，騰訊並非以二次元漫畫風格RPG遊戲做主打，但這類型遊戲亦非剛興起類別，以網易（9999）為例，其《陰陽師》和西遊系列紅極一時，是網易自創作品的佼佼者，反觀騰訊着重併購其他手遊公司，且往往朝電競性質較重的即時戰略遊戲入手。

譚又分析指，RPG遊戲特點是初期吸金能力較高，但為時可能僅一至兩個月，耐久度未必及即時對戰遊戲，現階段毋須憂慮《原神》崛起引致玩家口味大轉變，不會撼動騰訊的地位。然而，投資市場開始進入疫情後時代，他認為騰訊股價後續能否有突破，關鍵始終在雲業務等非遊戲類業務會否有增長亮點。