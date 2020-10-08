一分鐘投資筆記｜不要對iBond有太大期望（徐風）

千呼萬喚，政府又重推通脹掛勾債券 iBond。今次似乎更益投資者，保證派息率訂為兩厘，意味即使經濟再差，甚至出現通縮，債券持有人未來3年，仍可以年年收兩厘息，好過好多銀行定期產品。

不過，時勢易移，過去香港通脹率高達5%以上，iBond自然水漲船高，但今時今日買iBond玩即日鮮，賺餐茶錢還可以，如果想靠iBond賺錢玩 staycation，似乎太大想頭。

iBond的設計是與香港的通脹（也就是消費物價指數，CPI）掛勾，所以計劃買入iBond前，必須先理解香港的物價走勢。事實上，由2011年至今，香港通脹率是持續下跌，2011年約5%以上，2018年已放緩至2%至3%。近期香港以至全球都受疫情影響，消費及零售需求下跌，通脹大幅放緩，於2020年7月及8月，香港更出現通縮情況。

另一方面，在政府債券官方網站上，可以見到由2016年至2019年中，每期派息的年代息率，介乎在1.02%至2.58%，反映過去數年香港通脹並不嚴重。換言之，即將推出的iBond，未來一段時間內，很大機會只能維持每年2厘的保證派息率。

一隻只有3年期限，每年預期僅派息兩厘多的債券，加上目前短期儲蓄保險盛行，更有每年約3%保證回報的產品，令投資者有更多投資選擇，故不能指望首日開市可以升至106元「天價」，然後讓散戶慢慢放售賺錢。畢竟，這債券就是保證持有3年，至少獲得106元回報的金融產品，假如有人太高價買iBond，等於博香港疫後個個開心消費，通脹大幅反彈，這就似乎有違投資債券保本安穩的初心。所以，一般大戶未必開到咁高價收貨。

所以，雖然政府似乎在「賣大包」吸引散戶買入iBond，但在目前社會環境下，首日升幅未必吸引。散戶認購前，更須一併考慮券行的手續費及孖展利息開支，會否在認購iBond時，進一步侵蝕你的利潤。

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