新股｜陸金所赴美上市 有望成為今年美股最大金融科技IPO

平保（2318）旗下陸金所正式向美國證券交易委員會（SEC）提交上市文件，以股票代碼「LU」尋求在紐交所上市。承銷團包括高盛、美銀證券公司、瑞銀、滙豐及中國平安證券等。

招股書未有披露陸金所今次計劃集資金額，亦暫未有定價。若按市場早前傳聞，集資規模達20億至30億美元（約156億元至234億元）計，有望成為今年美股最大金融科技IPO。根據內媒報導，陸金所經過去年12月的上一輪融資後，公司估值已達到394億美元（約2758億人民幣）。

招股書顯示，陸金所去年收入478億（人民幣．下同），淨利潤133億元；今年上半年收入257億元，淨利潤73億元。平安集團持有公司42.3%的股份。

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